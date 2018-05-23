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23 Mayıs 2018 10:42

Tekirdağ’da CHP’li aday, adaylıktan çekildi

Tekirdağ’da, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Arzu Mandalı Sucu, listedeki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi.

Tekirdağ’da CHP’li aday, adaylıktan çekildi

23 Mayıs 2018 10:42


Tekirdağ’da 30 Nisan tarihinde düzenlediği program ile milletvekili aday adaylığını açıklayan Arzu Mandalı Sucu, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilen milletvekili aday listesinde Tekirdağ’dan 6. sırada aday gösterildi. Ancak Arzu Mandalı Sucu sıralamadaki yerini beğenmeyip adaylıktan çekildi.



"Tepki koymam gerekiyordu"


Adaylıktan çekilmesi ile ilgili konuşan Sucu "Yapılan anketlerde ben 3’üncü sırada çıktım. Genel merkezde de 3’üncü sıradaydım. Bir anda bireysel hırslar girdi araya ve 6’ncı sıradan aday gösterildim. Ben de tepkimi koydum. Kendim geri çekildim. Tepki koymak gerekiyordu" dedi.



"Duruşum aynı"


Biat kültürü ile yetişmediğini belirten Sucu, "Böyle bir karar verdim. Sonuna kadar da CHP’liyim. Duruşum aynı. Emek vermek için de vekil veya aday olmak şart değil. Hiçbir kırgınlığım yok. Örgütüme teşekkür ederim benimle oldu, bana inandılar. Allah nasip ederse bir gün olmam gereken yerde olacağım. Kendimi tanıyorum. Ben istemeden beni kimse siyasetten çekemeyecek" ifadelerini kullandı.



1 Kasım’da 5. sıradan adaydı


Tekirdağ’ın Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı’nın kızı olan Arzu Mandalı Sucu, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerinde CHP’den 5. sıradan Tekirdağ milletvekili adayı gösterilmişti. Ancak CHP 3 milletvekili çıkardığı için meclise girememişti.




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