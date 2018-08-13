Tekirdağ’da ‘Duman 5’ operasyonu

Tekirdağ il genelinde yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesi ve yasadışı ticarete konu ürünlere el konulması amacıyla 55 iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde, 44 bin 260 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet boş makaron, 725 gram nargile tütünü, 40 adet puro, 4 adet elektronik sigara, 701 adet elektronik sigara likidi, 235 kilogram kıyılmış tütün, 45 adet makaron doldurma makinesi bulunarak muhafaza alındı. Daha sonra iş yeri sahiplerine adli-idari işlemler yapılarak, 5 iş yerinin TAPDK belgesinin olmadığı görülüp, gerekli yasal işleme başlanıldı.