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13 Ağustos 2018 19:09

Tekirdağ’da ‘Duman 5’ operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Duman 5’ operasyonunda çok sayıda elektronik sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Tekirdağ’da ‘Duman 5’ operasyonu

13 Ağustos 2018 19:09


Tekirdağ il genelinde yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesi ve yasadışı ticarete konu ürünlere el konulması amacıyla 55 iş yerinde arama yapıldı.


Yapılan aramalar neticesinde, 44 bin 260 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet boş makaron, 725 gram nargile tütünü, 40 adet puro, 4 adet elektronik sigara, 701 adet elektronik sigara likidi, 235 kilogram kıyılmış tütün, 45 adet makaron doldurma makinesi bulunarak muhafaza alındı. Daha sonra iş yeri sahiplerine adli-idari işlemler yapılarak, 5 iş yerinin TAPDK belgesinin olmadığı görülüp, gerekli yasal işleme başlanıldı.




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