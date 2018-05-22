Tekirdağ’da ’Dünya Süt Günü’ kutlandı

Burada öğrencilere süt yerine, süt ağırlıklı yapılan dondurma ikramında bulunuldu. Ayrıca programda öğrencilerin yoğurt yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu.

21 Mayıs Dünya Süt Günü programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program, Ziraat Yüksek Mühendisi Ferya Arslan Çolak’ın sütün önemi ve süt içmenin faydaları ile ilgili konuşmasıyla devam etti. Sütün mükemmel gıda olduğunu belirten Çolak, "Karşılaştığımız ilk gıdamız süt insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıyor. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minarelerle zihinsel gelişiminde de önemli rol oynuyor” dedi.

"Okul sütü projesi büyük önem taşıyor"

21 Mayıs tarihinin Dünya Süt Günü olarak kutlandığını belirten Çolak, "Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketiminin artmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Ülkemizde başlatılan ’Okul Sütü Projesi’ büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Yoğurt yeme yarışması düzenlendi

Çolak’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından dans gösterileri sunuldu. Öğrencilerden Reyyan Sultan Bilen ve Ayça Gülnazi Gürel, 21 Mayıs Dünya Süt Günü ile ilgili yazdıkları şiirleri, Bengü Şimal Çömez sütün tarihçesini, Çağla Özen de sütün nasıl tüketilmesini okudu. Program öğrencilerin yoğurt yeme yarışması ile devam etti. Yoğurt yeme yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

21 Mayıs Dünya Süt Günü kutlama programı öğrencilere dondurma ikram edilmesi ve ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programa Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kaymakam adayı Furkan Çakır, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, Ziraat Yüksek Mühendisi Ferya Arslan Çolak, okul yönetimi, öğrenciler ve aileleri katıldı.