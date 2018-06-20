Tekirdağ’da el sanatları sergisi açıldı

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye alanında el sanatları sergisi açıldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, Şehit Mehmet Şengül’ün babası Fahreddin Şengül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Feyzullah Fındık, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Kadir Bakır, Dursun Sezer, Suat Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.

Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Eğitmeni Aylin Mısırlı ve kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergi 25 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.