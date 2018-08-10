Tekirdağ’da mahalle muhtarı kaza geçirdi

Kaza, sabah saatlerinde Başçeşme civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı istikametinden çarşı merkezine seyreden Ballısüle Mahallesi Muhtarı Necmettin Kaya yönetimindeki 59 LN 059 plakalı otomobile, Başçeşme Sokak’tan dikkatsizce yola çıkan 34 GT 7335 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, sürücüler kendi aralarında sigorta tutanağı tuttu. Kazayla ilgili konuşan Ballısüle Muhtarı Necmettin Kaya, yolunda giderken başka bir aracın dikkatsizce aracına çarptığını söyledi.