Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 00:47

Tekirdağ’da Manuş Baba rüzgarı esti

Ünlü şarkıcı Manuş Baba, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşen konserde hayranları ile buluştu.

Tekirdağ’da Manuş Baba rüzgarı esti

21 Mayıs 2018 00:47


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda gerçekleşen konsere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca vatandaşlar, Manuş Baba’nın seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşadı. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.


Ünlü şarkıcı Manuş Baba’ya çiçek takdim eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Manuş Baba’yı Tekirdağ’da görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Manuş Baba’da Tekirdağ’da konser verdiğinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.


Konser, Manuş Baba’nın dillerden düşmeyen “Eteği Belinde” parçası ile hep bir ağızdan söylenerek son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç