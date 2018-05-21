Tekirdağ’da Manuş Baba rüzgarı esti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda gerçekleşen konsere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca vatandaşlar, Manuş Baba’nın seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşadı. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Manuş Baba’ya çiçek takdim eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Manuş Baba’yı Tekirdağ’da görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Manuş Baba’da Tekirdağ’da konser verdiğinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konser, Manuş Baba’nın dillerden düşmeyen “Eteği Belinde” parçası ile hep bir ağızdan söylenerek son buldu.