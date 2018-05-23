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23 Mayıs 2018 21:50

Tekirdağ’da polis eşlerinden iftar yemeği

Tekirdağ Polis Eşleri Şube Başkanlığı tarafından, emekli emniyet mensuplarına iftar programı düzenlendi.

Tekirdağ’da polis eşlerinden iftar yemeği

23 Mayıs 2018 21:50


Tekirdağ Polisevi’nde düzenlenen iftar programına çok sayıda emekli teşkilat mensubu ve aileleri katıldı. Programa katılan misafirlerini tek tek karşılayan Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, misafirleriyle birlikte bir süre sohbet etti.


Yemeğe katılan misafirlerin katılımı ile yapılan iftar duasının ardından iftar yemeğine geçildi. Yemekten sonra Polisevi çay bahçesinde ikram edilen çay eşliğinde yapılan sohbetlerin ardından program son buldu.




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