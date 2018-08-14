Tekirdağ’da standart donatım çalışmaları başladı

Çerçeve öğretim programları doğrultusunda alan-dallara ait atölye ve laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan standart donatım listelerinin güncellenmesi amacıyla çalışmalar İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Basri Kuzu’nun katılımıyla başladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün himayelerinde Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatılan çalışmaya Türkiye’de farklı illerinde görev yapan 8 farklı alanda toplam 29 uzman katılım sağladı.

5 gün sürecek olan standart donatım listesi oluşturma çalışmasının açılış programına İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur da katıldı.