Tekirdağ’da toplu taşımada yeni dönem

Çerkezköy’ün Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde TETUS kapsamında hizmet veren yolcu taşıma kooperatiflerinin güzergahları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) alınan kararla yeniden düzenlendi. Yapılan yeni düzenlemeye göre söz konusu mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne aktarma yapmadan, daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayacak.

TETUS sistemine entegre dönemi başladı

Diğer yandan, düzenleme ile TETUS kapsamında dönüşümlerini tamamlayan ve Çerkezköy ilçesi - Kızılpınar Mahallesi arasında toplu taşıma hizmeti veren S.S. 61 No.lu Kızılpınar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile Çerkezköy ilçesi - Veliköy Mahallesi arasında toplu taşıma hizmeti veren S.S. 122 No.lu Veliköy Minibüs ve Otobüs ile Yolcu Taşıma Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, hizmet verdiği araçlarına validatör takıp Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegre olmaları sağlanmaya başladı.

“Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak TETUS sistemi ile Tekirdağ’ın en ücra köşelerine dahi kaliteli ve konforlu ulaşımı sunacaklarını belirterek Kızılpınar ve Veliköy Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımız Devlet Hastanesi’ne gitmek için aktarma yapmak durumundaydılar. Biz sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir belediye olarak vatandaşlarımızın hastaneye aktarma yapmadan ve en hızlı şekilde ulaşımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana Tekirdağ ve Tekirdağlılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.