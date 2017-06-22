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22 Haziran 2017 11:55

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

22 Haziran 2017 11:55


Kaza saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazak Gölü istikametinden gelen Emre Ö. idaresindeki 59 JA 378 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi istikametinden Erbay Caddesi yönüne doğru kontrolsüz kavşaktan çıkış yapan Özkan Ö. idaresindeki 34 PF 5636 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 59 JA 378 plakalı otomobilde bulunan yolcu Musa Ö. yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekiplerinin olay yerine gelerek tutanak tutmasının ardından, cadde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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