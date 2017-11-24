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24 Kasım 2017 12:43

Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymapşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı

24 Kasım 2017 12:43


Kaza, Tekirdağ’ın Süleymapşa ilçesi Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Köyü mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametine gitmekte olan Erdal S. idaresindeki 22 LK 034 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan, Erdal S., Sevcan S., Elif S. ve Bülent T. yaralandı. Yaralılar, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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