Tekirdağ’da ücretsiz tenis kursları başladı

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’nın ücretsiz Tenis Yaz Okulu başladı. Merkez tenis kortlarında düzenlenecek olan Tenis Yaz Okulu’nda alanında uzman antrenörler İsmail Ata ve Songül Keklik eğitmenliğinde salı, çarşamba, perşembe günleri 17.00-18.00 saatleri arasında merkez tenis kortlarında 7-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz tenis eğitimi veriliyor. Yaz Spor Okulları’nın ücretsiz tenis kurslarında çocuklar hem spor eğitimi alacak, hem de keyifli bir yaz tatili geçirecekler. Tenis Yaz Okulu kayıtları sezon boyunca devam edecek.