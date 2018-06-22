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22 Haziran 2018 11:29

Tekirdağ’da ücretsiz tenis kursları başladı

Tekirdağ’da okulların tatile girmesiyle beraber öğrenciler için açılan yaz okullarında çocuklar ve gençler tenis sporunu öğreniyor.

Tekirdağ’da ücretsiz tenis kursları başladı

22 Haziran 2018 11:29


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’nın ücretsiz Tenis Yaz Okulu başladı. Merkez tenis kortlarında düzenlenecek olan Tenis Yaz Okulu’nda alanında uzman antrenörler İsmail Ata ve Songül Keklik eğitmenliğinde salı, çarşamba, perşembe günleri 17.00-18.00 saatleri arasında merkez tenis kortlarında 7-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz tenis eğitimi veriliyor. Yaz Spor Okulları’nın ücretsiz tenis kurslarında çocuklar hem spor eğitimi alacak, hem de keyifli bir yaz tatili geçirecekler. Tenis Yaz Okulu kayıtları sezon boyunca devam edecek.




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