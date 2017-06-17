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17 Haziran 2017 11:21

Tekirdağ’da yaz sporları tüm hızıyla başladı

Tekirdağ’da yaz spor okulları tüm hızıyla başladı.

Tekirdağ’da yaz sporları tüm hızıyla başladı

17 Haziran 2017 11:21


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme, karate, tekvando, güreş, voleybol, basketbol, tenis, hentbol, atletizm gibi dallarda organize edilen yaz spor okulları tüm hızıyla başladı. Yaz spor okulları yoğun ilgi görürken öğrenciler yaz boyunca çeşitli dallarda spor yaparak yeteneklerini geliştirecek.


Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın tatil süresini daha verimli geçirmelerini ve onları spora teşvik ederek geleceğin güçlü sporcularını yetiştirme çabasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çocuk ve gençlerimizi yaz spor okullarına katılımlarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.




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