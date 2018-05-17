Deliller Mahallesi’ndeki İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediyesi İle TESKİ’nin teknik ve idari personeli, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“TESKİ olarak Malkara’ya 40 milyon liralık yatırım yaptık”

Programda tesis ile ilgili teknik bilgiler veren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “TESKİ Genel Müdürlüğü kurulduktan sonra burada birtakım incelemelerde bulunduk. O zamanlar burası çalışmayan, arıtma yapmayan, bir tesisti. Gerçekten bu tesis çok kötü durumdaydı. Arkadaşlarımızla birlikte derhal buraya müdahale ettik. Burada bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Fakat bu yenileme de tam manası ile yeterli olmadı. Sağlamtaş ve Çınarlıdere Mahallelerimizin içme suyu buradan veriliyordu. Yaptığımız yenileme çalışmalarına rağmen içme suyunda geçerli analizlere uymayan durumlar oldu. Biz de buraya tam manasıyla sağlıklı bir içme suyu verebilmek için bu tesisi de baştan yenileme kararı aldık. Burada gerçekleştirilen işin plan ve projesi tamamen TESKİ tarafından yapıldı. 1 milyon 175 bin 503 lira gibi bir para harcama yaparak bu tesisi sağlıklı hale getirdik. Bu iş kapsamında arıtma kapasitemizi neredeyse 2 kat artırdık. Kapsamlı bir bakım ve onarım yapıldı tesiste. Buradaki en büyük sorunlardan biri olan bulanıklık sorununun giderilebilmesi için kimyasal dozaj üniteleri kurulmuştur. Tesisimizin güvenliği açısından etrafına çit örülmüştür. Düzenleme kapsamında tesisisin bahçesine ve etrafına parke taş ile düzenleme yapılmıştır. Bu çevre düzenlenmesinde, çim ve yeşillendirme gibi işlerde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri görev almıştır. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar sonucunda bölge halkı modern bir içme suyu arıtma tesisine kavuşmuş oldu. Önceki şebeke borularının yenilenmesini de hesaba katarsak sadece bu 2 mahallemize yaklaşık 2,2 milyon lira içme suyu yatırımı yapmış oluyoruz. Şu ana kadar TESKİ olarak, Malkara ilçemizde 19 adet iş tamamladık. Bu ilçemizde devam eden 4 işimiz daha var. Bu işlerin toplam bedeli yaklaşık 40 milyon liradır. Ben bütün bu çalışmalarda bize önderlik eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum” dedi.

“Hizmet aşkıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Yapılan hizmetin vatandaşın sağlığı açısından önemli bir hizmet olduğunu dikkat çeken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Vatandaşımıza sağlık açısından önemli bir hizmeti götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 4 yıl içerisinde de Malkara ilçemiz çok önemli yatırımlar aldı. Bunda Malkara Belediyemizin, Malkara ve Büyükşehir Belediyemizdeki meclis üyelerimizin de payı çok büyük. Malkaralı vatandaşlarımız, neye ihtiyacı olduğunu bilen vatandaşlardır. Seçimlerde tercihlerini ihtiyaçları doğrultusunda yapıyorlar. Vatandaşın taleplerini yerine getirmek bizleri mutlu ediyor. Hizmetlerimiz görev süremizin sonuna kadar devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın. Vatandaşa hizmet aşkıyla durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Sağlamtaşlılar her şeyin en iyisine layık. Herkese saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundular ve teknik personelden tesis hakkında bilgi aldılar.