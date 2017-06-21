Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi’nin imzaları atıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) düzenlenen törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ TSO Başkanı ve ABİGEM Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, ABİGEM Genel Müdürü Fatih Yaldız katıldı.

İmzalar atılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı ve ABİGEM iş birliğinde önemli bir adım atıldığını belirterek, “Trakya Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezinin kurulmasıyla birlikte bölgemizde faaliyet gösteren firmaları sistemli bir şekilde dünyaya açmak ve onların ihracatlarını geliştirmek ile alakalı bir sistem oluşturuyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı bu konuda ABİGEM’e destek sağlıyor. Trakya Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezinin 25 tane ortağı var. Bu ortaklar Trakya’da bulunan tüm oda ve borsalar. Dolayısıyla bu protokoldeki hedefimiz, oluşturacağımız bir düzenle, başta Trakya olmak üzere Çanakkale ve Biga’daki işletmelerimizin ihracatlarını geliştirmeyle ilgili tüm dünyadan verileri almak, toplamak ve aktarmak ve dış ticaretle ilgili etkin bir yönetim sistemi uygulamak” diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise konuşmasında, Trakya’nın kalkınması için ortaya konan her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirterek, “3 yıldır takip ettiğimiz bir projenin ikinci aşamasındayız. İlk aşamada iki yıldır firmalarımızın ihracatını arttırmak için eğitim, altyapı oluşturma noktasında desteklerimiz devam ediyor. Bunu daha sistematik hale getirmek için, bir merkez kurarak, borsalar ve odalardan 25 arkadaş 8-9 aylık bir eğitimden geçirilecek ve bittikten sonra bu arkadaşlarımız dış ticaret anlamında en donanımlı arkadaşlar olmuş olacak. Dolayısıyla Trakya’daki firmalarımızın ihracatının yavaş yavaş arttığını göreceğiz. İnşallah hükümetimizin koymuş olduğu 2023 yılındaki 500 milyar ihracat hedefine bizde bu anlamda bir katkı sunma şansı yakalayacağız. Hem Türkiye’nin hem Trakya’nın ihracatını artırmaya gayret edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından, Cengiz Günay, Mahmut Şahin ve Osman Sarı tarafından protokolün imzalanmasıyla tören sona erdi.