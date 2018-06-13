"Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” projesi kapsamında, proje okullarından Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine TREDAŞ’ın katkılarıyla elektrik laboratuvarı kuruldu. TREDAŞ’ın, "Mesleğim Elimde İşim Cebimde" sloganı ile endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okulları ile işbirliği doğrultusunda kız çocuklarının bilinçlendirilerek eğitimlerinde teknik alanlara yönelmelerini teşvik etmek ve meslek liselerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurduğu laboratuvar törenle açıldı.

Törene, TREDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Özhan Yüzbaşıoğlu, TREDAŞ İdari İşler Müdürü Mete Çağlayan, TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Pervaneli, TREDAŞ Kurumsal İletişim Şefi Ergin Akgün, Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Güldez, Müdür Baş Yardımcısı Fahri Candaş ile TREDAŞ çalışanları ve okul yetkilileri katıldı.

TREDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Özhan Yüzbaşıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, projenin başından itibaren çok geniş bir ekiple hareket ettiklerini belirterek, "Sektörümüze hitap ettiği için elektrik bölümlerine ayrıca önem veriyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz uygulamalarımız artarak devam edecek. Gönlüm öğrenci arkadaşlarımızın bu bölümleri tercih etmelerini istiyor. Kadın istihdamına verdiğimiz önem nedeniyle bu bölümlerde okuyan kız öğrencilerimize işe alma konusunda kolaylık sağlıyoruz" diye konuştu.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Güldez ise TREDAŞ’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Trakya Elektrik Dağıtım AŞ.’nin IC holding desteği ile başlatmış olduğu Uyumlu Eşitlik Güçlendirir projesi kapsamında okulumuz Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TREDAŞ arasında işbirliği yapılmıştır. ‘Mesleğim Elimde İşim Cebimde’ sloganı ile yola çıktığı ’Endüstri Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulları ile İşbirliği Projesi’ kapsamında kız çocuklarının bilinçlendirilerek eğitimlerinde teknik alanlara yönelmelerini teşvik edici çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında TREDAŞ’ın Teknik Eğitim Müdürü Fatih Pervaneli önderliğinde okulumuza gerçekleştirdiği ziyaretlerde elektrik dağıtımı konusunda öğrencilerin görerek öğrenebilecekleri bir laboratuvara ihtiyaç duydukları gözlemlenmiştir. Böylece TREDAŞ’ın potansiyel çalışanları olabilecek okulumuz öğrencilerinin dağıtım sektörüne yabancı kalmamaları ve vizyonlarının genişletilmesi için okulumuza TREDAŞ önderliğinde bir laboratuvar kurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte tüm yardımlarını esirgemeyen başta Fatih Pervaneli olmak üzere Burcu Kahraman Akgün, Rasime Gül Ersin, Zülal Gün Toker, Ayşenur Tokgöz’e teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

TREDAŞ tarafından kurulan laboratuvarda, Metal Mahfazalı Modüler Hücreler, Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim Dağıtım Panosu, Atölyeye dikilen Komple Armatürlü Aydınlatma Direği, İş Sağlığı ve Güvenliği malzemeleri gibi çok sayıda ürün yer alıyor.

Tören, kurdele kesiminin ardından laboratuvarın TREDAŞ ekipleri ve okul yetkilileri ile birlikte gezilmesinin ardından sona erdi.