Eski milli satranççı Prof. Dr. Sıracettin Bilyap anısına düzenlenen şampiyonada TSF’nin düzenlediği turnuvalarda başarılı olan ve "Türkiye’nin en iyileri" olarak gösterilen 12 sporcu mücadele ediyor.

Satranç Federasyonu Uluslararası satranç hakemi Atilla Gürmen turnuvanın çok iyi bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Sıracettin Bilyap anısına düzenlenen Rodostoşah Türkiye Satranç Şampiyonası devam ediyor, 11 ve 22 Kasım tarihleri arasında burada toplamda 11 tur üzerinden yapılan turnuva sonucunda Türkiye şampiyonumuz belirlenecek. Turnuvamızda toplamda 12 sporcu katılıyor. Bu arkadaşlarımızın 11 tanesi unvanlı sporcular, son derece güzel bir turnuva geçiyor özellikle Şüleymanpaşa Belediyesi her türlü desteği sağlıyor. Bu salonda satranç oynamak gerçekten bir ayrıcalık. Bulunduğumuz tesisteki otel de her türlü kolaylığı sağlıyor. Organizasyon için ve Süleymanpaşa Belediyesi hem de Tekirdağ iline biz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin en üst seviyedeki turnuvası burası hepimizin hayali bu turnuvada oynamak zaten” dedi.

Türkiye’de satrancın büyük ilgi gördüğünü dile getiren Gürmen, “Özellikle 1991’den sonra yani federasyon kuruluş tarihinden bu yana sürekli bir yükseliş içerisinde. Özellikle bu son dönemde bütün bu şeyleri sonuçlandırdılar diyeceğim çünkü, yüzün üstünde unvanlı sporcumuz var artık. Son dönemde alınan başarılar giderek yükseliyor. Özellikle burada 2 bin 400’ün üzerinde genç arkadaşlarımız var. Türkiye finali kapsamında yapılan turnuvalardaki en yüksek reyting ortalamasına sahip turnuva. Bu sporcularımız her geçen yıl bu çıtayı yukarıya taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada birinci gelen sporcu uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.