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Uyuşturucu krizi geçiren gencin ibretlik hali

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde uyuşturucu krizine giren gencin ibretlik hali görenlerin içini acıttı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uyuşturucu krizine giren gencin ibretlik hali görenlerin içini acıttı.


Uyuşturucu aldığı iddia edilen 22 yaşındaki bir genç, eski otogar civarında yol kenarına yığılıp kaldı. Düştüğü yerden kalkamayan genç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Uyuşturucu krizi geçiren gencin ibretlik hali görenlerin içini acıttı.

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