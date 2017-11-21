Vali Ceylan Muratlı OSB Arıtma Tesisini inceledi

Muratli ilçesine giden Vali Mehmet Ceylan, ilk olarak bir un fabrikasını ziyaret ederek, fabrika sahibi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Özden’den fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Ceylan, fabrika ziyareti sonrasında yapımı tamamlanan Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisine geçerek, tesisin çalışması ve arıtma sistemi hakkında Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan ve Muratlı OSB Genel Müdürü Fatih Özgen’den bilgi aldı.

Vali Mehmet Ceylan, arıtma tesisisin Muratlı OSB’de bulunan fabrikalarda meydana gelen atık sularının toplanmasını test ederek, sistemin çalışmasını yerinde inceledi.

Ziyaretleri sırasında Vali Mehmet Ceylan’a, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe eşlik etti.