Vatandaşlar Muratlı’da iftar sofrasında buluştu

Muratlı ilçe meydanında düzenlenen iftar programına, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Muratlı her zaman güzel kararlar vermiştir. Bu gece de güzel bir karar vererek büyük coşku ve katılımla bir araya gelmiştir. Ramazan ayında insanlar manevi duygularla, kardeşlik ve barış duygularıyla aynı sofra etrafında toplanıyor. Ben gelecek Ramazan Bayramının güzellikle geçmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak programda yaptığı konuşmada, “Ramazan ayında bir iftar programında, Ramazan ayının manevi havasını sizlerle birlikte teneffüs etmekten büyük mutluluk duymaktayım” diyerek, “Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün Büyükşehir Belediyemiz bir iftar programı düzenledi. Bu organizasyonda bizi buluşturduğu için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.