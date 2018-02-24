Yeni nesillere biyolojik çeşitlilik eğitimi

Süleymanpaşa ilçesindeki 5 ortaokulda eğitim gören 400 öğrenciye “Biyolojik Çeşitliliğin Ülkemiz ve İnsanlık Adına Öneminin Anlatılması ve Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Tanıtımı, Korunması Yönünde Bilinç Oluşturulmasına” yönelik eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere, Biyolojik Çeşitlilik ve Tabiat Sevgisi konularında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan filim gösterimi ve sunumlar yapıldı.

Eğitime katılan öğrencilere, Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan çanta, kalem, bloknot ve şapka hediye edildi.