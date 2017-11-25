Yonca silajı paketleme çalışmaları

Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında meraların bitki çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından daha önce yem bitkileri tohumları verilen Malkara ilçesi Müstecap Mahallesinde üretim yapan çiftçi, yonca silajı yapımına başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de Müstecap mahallesine giderek, yonca silajı yapımını yerinde inceleyip, üreticilerle görüştü.

Konu ile ilgili Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yürütmekte olduğumuz Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi çalışmaları kapsamında elde edilen kaliteli kaba yem üretimi çok önemlidir. Yonca silajı kaba yem açığını kapatmak için önemli ve kaliteli bir kaynaktır. Yonca silaj olarak değerlendirildiğinde kalitesini korumaktadır. Yaptığımız tespitlerde süt verimini diğer yemlere göre daha fazla arttırdığını görmekteyiz. Bu sebeple üreticilerimize yonca silajını tavsiye etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.