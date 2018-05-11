1 günlüğüne asker olacak engelli gençlere kına gecesi

Tokat Mahmutpaşa Mahallesi’nde bulunan İbn-i Kemal Mahalle Konağı’nda düzenlenen kına gecesi; “15’lilerin Torunları Vatan Görevine Gidiyor” temasıyla düzenlendi. Geceye katılan engelli askerler Kurtuluş Savaşı’nda dönemin askerlerinin giydiği üniformalardan giydi. Askerlerin omuzlarına üzerinde ’Yaşasın Asker’ yazan şallar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından giydirildi. İl Jandarma Komutanı Albay Arıkan, eskiden askerlerin omuzlarına takılan şalları ören annelerin her ilmekte bir dua okuduğunu hatırlattı. Albay Arıkan, "Onbeşlilere, askere gidenlere bu ilmek ayetlerle, dualarla örülüp takılıyor ve o şekilde gönderiliyordu. Malumunuz bizim kültürümüzde askere gidene kına yakılır. Neden kına yakılır? Vatana kurban olsun diye. Bir de gerçek kurbana kına yakılır. O da Allah’a kurban olsun diye" şeklinde konuştu.

Engelli annesi: "Ben anlatamam, siz de anlayamazsınız"

Albay Arıkan’ın konuşmasının ardından başlayan kına gecesinde engelli gençler asker olmanın gururunu yaşarken, oğullarının ellerine kına yakan anneler gözyaşlarını tutamadı. Duygularını anlatmakta zorlanan Hanife Öztürk isimli engelli annesi "Ben anlatamam, siz de anlayamazsınız. Çok zor bir şey" ifadelerini kullanırken; Sibel Katran isimli anne düzenlenen özel gece için yetkililere teşekkür etti.

Engelli asker: "Şehit olmak istiyorum"

Eline kınası yakılan engelli askerlerden Çağrı Özdemir, hayalinin şehit olmak olduğunu söyleyerek şehadet şerbetini içmek istediğini söyledi. Emre Katran isimli bir başka asker ise heyecanlı olduğunu söyleyerek, yetkililere düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

Tören sonrasında pasta kesen engelli askerler ilk komutlarını İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan’dan aldı. Hep birlikte asker selamı verilen tören, okunan dualarla son buldu.