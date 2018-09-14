14 yaşındaki kız hamile çıktı, 3 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Erbaa ilçe merkezinde oturan anne D.G., 3 Eylül günü kızının hareketlerinden şüphelenerek C.Y.'ye hamilelik testi uyguladı. Testin pozitif çıkması sonrası anne polise başvurdu. 14 yaşındaki kız verdiği ifadede kendisine farklı zamanlarda ve farklı yerlerde pazarcı A.B. (53), hurdacı M.Ç (47) ve S.G.'nin (17) cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla hastanede yapılan muayenesinde C.Y.'nin 7 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla M.Ç. ve S.G. polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlılardan A.B.'nin ise pazarcılık yaptığı araçla kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri zanlıya ait aracı Erbaa'ya bağlı Koçak köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde buldu. Kaçan zanlı 12 Eylül günü yapılan operasyonla yakalandı. A.B. dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.