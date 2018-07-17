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17 Temmuz 2018 10:21

Abdullah Gül Parkı’nın ismi ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ olarak değiştirildi

Tokat’ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Abdullah Gül Parkı’nın ismi ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ olarak değiştirildi.

Abdullah Gül Parkı’nın ismi ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ olarak değiştirildi

17 Temmuz 2018 10:21


Turhal Belediyesi ve Turhal Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa yürütülen programın 2. gününe dünya Kur’an okuma birincisi Mehmet Bilir, ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ve İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu katıldı.


Abdullah Gül Parkı meydanında yapılan programa Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, Kadın Kolları Başkanı Ayla Bedirhan Çelik ve şehit aileleri katıldı. Program dünya Kur’an okuma birincisi Mehmet Bilir hocanın sela okumasıyla başladı. Ardından Kur’an tilaveti ile devam etti.



Abdullah Gül Parkı’nın ismi ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ olarak değiştirildi


Programda konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Abdullah Gül Parkı’nı 26 gün nöbet tutarak bir demokrasi parkına dönüştürdünüz. 15 Temmuz darbe girişiminin 2. senesinde ise yine bizleri yalnız bırakmayıp bu meydanı demokrasi bayramının kutlandığı şölenlerin yapıldığı bir meydana döndü. Burası bir bayramsa bura da bir şölen yapılıyorsa bu sizin sayenizde oluyor. Bundan dolayı eski adıyla Abdullah Gül Parkı olan parkımızı ’15 Temmuz Şehitler Parkı’ olarak değiştiriyoruz" diye konuştu.


Programda 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Ferhat Koç için hazırlanan sinevizyon görüntüsü duygulu anlar yaşattı. Ünlü ilahi sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Otuz Kurşun adlı şiirini Ferhat Koç için okuduktan sonra Turhal Belediyesi tarafından takdim edilen hediyeyi şehit Ferhat Koç’un babası Mustafa Koç’a verdi.




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