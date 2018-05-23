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23 Mayıs 2018 10:49

Alakarganın bülbül avı görüntülendi

Tokat’ta bir alakarganın bülbül yuvasındaki yavruları avlaması görüntülendi.

Alakarganın bülbül avı görüntülendi

23 Mayıs 2018 10:49


Kent hayatı ile vahşi hayatın birlikte ve iç içe geçtiğine dair son somut görüntüler Tokat’ta kaydedildi. Bir alakarganın şehir merkezindeki bir çam ağacında bulunan bülbül yavrularını avladığı anlar kameralara yakalandı.


Tokat’ta Vali Zekai Gümüşdiş Caddesini Gaziosmanpaşa Bulvarına bağlayan köşede bulunan çam ağaçlarının dibinde duran bülbül yavrusu, oradan geçmekte olan 2 gencin dikkati çekti. Zavallı yavrunun yuvasından düştüğünü düşünen gençler ağaçlarda yuva aramaya başladı. Yuvanın bulunduğu ağacı tespit eden gençler bir başka bülbül yavrusunun alakarga tarafından avlandığını ve yendiğini gördü. Anne bülbülün tüm engelleme çabalarına rağmen; kendinden küçük kuşların yuvalarındaki yumurta ve yavru kuşları avlamasıyla bilinen Alakarga; yuvada bulunan 3 yavrunun 2’sini yemeyi başardı. Yuvadan düşen 3’üncü ve son yavruyu arkadaşı Furkan Derin ile birlikte veterinere götüreceklerini dile getiren Fikret Mehmet Akyol isimli genç, yerde sersemlemiş halde buldukları kuşa ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Akyol: "Diğer kardeşini yedi ağaçkakan benzeri bir şey. Annesi de ona engel olmaya çalışıyordu. Biz de baktık yerde bulduk işte. Kusuyordu, engel olmaya çalıştık, birazcık kustu ve galiba rahatladı. Şimdi de alıp veterinere götüreceğiz. Artık ne olur bilmiyorum" şeklinde konuştu.




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