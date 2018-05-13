Anneler Günü’nde engelli çocukların hayalleri gerçek oldu

Polis olmak isteyen 15 yaşındaki Arda Ateş ile 16 yaşındaki Ümit Ayhan’ın hayali Anneler Günü’nde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt tarafından yönlendirilen polisler, ekip araçları ile yola çıktı. Konvoyla çocukların evine giden toplum destekli ve trafik polisleri, çocukların annelerine polis kıyafeti verdi. Anneleri tarafından polis kıyafeti giydirilen çocuklardan Ümit’in sevinci yüzüne yansıdı. Polis aracına anneleri ile binen çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kahvaltı öncesinde polislerle tanışarak, telsizle anons yaptı. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, annelerine çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı. Yaş pasta keserek kutlama yapan çocuklar, ayrıca TOMA aracına binerek gezdi.

Anneler Günü’nde farklı bir duygu yaşayan Arda’nın annesi öğretmen Makbule Ateş, "Çok mutluyuz, bugün oğlumun istekleri gerçekleşti. Uzun bir zamandır hayalini gerçekleştirdi" dedi. Arda ve Ümit’te yaşadıkları sevinç ve heyecanı dile getirdi.

İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, Anneler Günü’nde çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Polis ağabeyleri, ablaları polis aracında gezdirsin istiyorlardı. Kahvaltıdan sonra da polis aracı ile şehir turu atarak evlerine bırakacağız. Bu anlamlı güne rastlaması ayrıca güzel oldu. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Özellikle bu çocuklarımızın annelerinin ne kadar özel, merhametli, şefkatli anne olduklarını biliyor, görüyoruz. Yüzlerinde tebessüm olursa bizlere dua olarak gelecektir" diye konuştu.