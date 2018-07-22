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22 Temmuz 2018 18:31

Avcılar ve atıcılar Niksar’da yarıştı

Niksar Belediyesi ile Yeşil Niksar Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ’2’nci Avcı Buluşması ve Ödüllü Ateş Yarışmaları’ düzenlendi.

Avcılar ve atıcılar Niksar’da yarıştı

22 Temmuz 2018 18:31


Çamiçi Yaylası’nda düzenlenen ve yaklaşık 20 ilden yarışmalara katılan 200 yarışmacının kıyasıya birincilik için yarıştığı etkinliğe Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin başlangıç atışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Özdilek Özcan, tüm katılımcılara teşekkür ederek, atışlarda başarılar diledi.


Yarışmalar kapsamında ödüllü tek kurşun, amatör trap atış yarışmaları ve profesyonel trap atışları gerçekleştirildi. Yeşil Niksar Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mustafa Kızılkaya yarışmaların ardından yaptığı konuşmada yarışmanın düzenlemesinde en büyük desteği sağlayan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a teşekkür etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.




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