Başkan Akay, Turhal’da şeker pancarı eken çiftçi ile bir araya geldi

Özelleştirme ihalesinde Turhal Şeker Fabrikasını da bünyesine katan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları Tokat’ın Turhal ilçesinde çiftçilerle buluştu. Turhal Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşma yapan Akay, program sonrasında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Akay, Zile ve Turhal’da çiftçilerle bir durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade ederek, "Çiftçilerimize Kayseri Şeker Fabrikasını anlattık. Kayseri Şeker Fabrikası’nın uygulamaları hakkında bilgilendirdik. Çiftçilerimize hangi imkanları hangi hizmetleri sunuyoruz bunlarla ilgili çiftçilerimizi bilgilendirdik. İhale sürecinde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 569 milyon bedelle ihalesi kazanıldı. 7 Haziran’da sözleşmesi yapılacak. Sözleşme yapıldıktan sonra resmi teslim işlemi gerçekleşecek. Ondan sonra Kayseri Şeker Turhal Şeker Fabrikası’nın işletmesinden resmen sorumlu olmuş olacak. O zamana kadar çiftçilerimizin işleri beklemiyor tabi, ihtiyaçlarının neler olduğunu ve fabrikayı teslim aldıktan sonra bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak gerekiyor. Biz bunları hem öğrenmek hemde bilgilendirmek onlarla tanışmak için buraya geldik. Biz Turhal Şeker Fabrikası’na 569 milyon bedel ödeyeceğiz. Ama üreten çiftçi bizim için Turhal Şeker Fabrikası’ndan daha önemli daha değerli. Onun için de ilk toplantıyı Turhal Şeker Fabrikasına pancar üreten çiftçiler ile gerçekleştirdik. Onların varsa bu işte sıkıntıları endişeleri gidermek için bunu yaptık" dedi.

"Turhal Şeker Fabrikası bugüne kadar devletin malıydı, bugünden sonra milletin malı haline geldi"

Kayseri Şeker Fabrikası’nın bir çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Akay, "Turhal Şeker Fabrikası bugüne kadar devletin malıydı, bugünden sonra milletin malı haline geldi. 7 Haziran’dan sonra milletin malı haline geliyor. Devlet ile milletin biz bir farkını görmüyoruz. Bu anlayış içerisinde işimizi daha ciddi disiplinli daha verimli daha faydalı bir şekilde icra etmek anlayışında biz bu işe talip olduk ve bu fabrikayı kazandı. İnşallah bunu başarma adına da heyet olarak bir heyecan duyuyoruz. Çiftçilerimizde çalışanlarımız da aynı heyecanı duyuyor. Biz bu heyecanımızı enerjimizi buraya yansıtmak arzusundayız. Turhal Şeker Fabrikası’nın 84. yılını idrak eden Turhal Şeker Fabrikası’nda daha inşallah bir 84 yıl daha çalışacak şekilde geliştirmek niyetindeyiz. Bu anlayışla bu şeker fabrikasını aldık. Aslında Turhal Şeker Fabrikası’nın ihalesini Kayseri Şeker Fabrikası kazandı ama işin doğrusu bence kazanan Turhal Şeker Fabrikasına pancar üreten çiftçiler ve bu bölgenin insanları. Bizden daha fazla kazançlı onların çıktığını düşünüyorum. Buranın başına bir ölçüde ihalenin sonuçlarını değerlendirdiğimizde talih kuşunun konduğunun kanaatindeyim. Bu istikamette biz görevimizi yapacağız. İnşallah Cenabı Allah hayırla baş etmeyi nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun bu bölge çiftçilerimize, şeker sektörümüze ve tabi Kayseri Şekerimize" diye konuştu.

Çiftçilerle bir araya gelen Akay beraberindeki heyet Turhal Şeker Fabrikası’na ziyaretlerinin ardından ilçede bir dizi temasta bulundu.