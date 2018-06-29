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29 Haziran 2018 15:08

Başkan Bekler, Cuma buluşmalarını sürdürüyor

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Cuma namazlarını farklı mahalledeki camilerde kılarak cuma çıkışı vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

Başkan Bekler, Cuma buluşmalarını sürdürüyor

29 Haziran 2018 15:08


Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ’Cuma buluşmaları’ kapsamında Varvara Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bekler namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bekler, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.


Turhal’da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğini söyleyen Bekler,"Hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımıza, verimli ve kaliteli yeni projelerimize vesile olmaktadır. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz." dedi.


Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Bekler, "Turhal’da spor ve sporcuya olan yatırıma devam ediyoruz. Tatil dönemine giren çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak için çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan kütüphanelerimizde, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını ve bilgi seviyelerini daha da geliştirmeleri için kütüphanelerimize bekliyoruz.’ diye konuştu.




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