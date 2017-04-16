Tokat’ta kurulan bin 581 sandıkta oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde sandık başına giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 416 bin 852 seçmenin bulunduğu Tokat’ta, il merkezinde 850 polis görev aldı. Sabah saatlerinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Yeşilırmak ilkokulunda ilk oy kullananlar arasında yer aldı. Oy kullanmaya eşi Hatice Eroğlu ile birlikte gelen Başkan Eroğlu, vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oyunu kullandığını ifade ederek,"Ülkemizin çok daha güzel günlere kavuşması için oylarımızla desteğimizi verdik. Güzel bir sabaha uyandık. Kazasız belasız, problemsiz akşama kadar oy kullanılmasını temenni ediyorum. İnşallah sonuçların tam belli olmasıyla birlikte yarından itibaren çok daha farklı bir Türkiye’de yaşamış olacağız. İki aya yakın bir zamandır çok yoğun bir şekilde kampanyamızı sürdürdük. Sonuçların ülkemize uğurlu ve kaderli olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan Erbaa ilçesinde, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Gaziosmanpaşa Ortaokulunda, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır Fatih İlkokulunda, AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer Turhal ilçesinde, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Halil Rıfat Paşa ilkokulunda oy kullandı.