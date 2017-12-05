Başkan Eroğlu’ndan minik adımlar

Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nun talimatıyla geçtiğimiz yıl düzenlenerek faaliyete geçen Geyras Mahallesi Doğa Parkurunda, miniklerle buluştu. Miniklerle el ele tutuşarak gerçekleştirdiği yürüyüş sonrasında piknik sofrasına da onlarla birlikte oturan Başkan Eroğlu, yılın son sıcak günlerini sağlıklı bir gelecek için yapılan doğa parkurunda yine geleceğin teminatı olan çocuklarla birlikte geçirmekten büyük keyif aldığını söyledi. Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu: "Çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize bu tür faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yazdan kalma güzel bir günde miniklerin doğa yürüyüşüne ve pikniğine eşlik etmemiz talebine kayıtsız kalmayarak, onları yalnız bırakmadık. Bu yavrularımız bizlerin teminatı, geleceğimiz. İşte her taraf cıvıl cıvıl görüyorsunuz. Hepsinde müthiş bir heyecan var, hepsinde gerçekten burada olmanın belki mutluluğu var. Her şey geleceğimiz çocuklarımız için. Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak onların Tokat’ın bağları, bahçeleri ve ormanlarıyla tanıştırma fırsatı amacıyla düzenlemiş olduğumuz Doğa Parkurumuza tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi davet ediyor, tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.