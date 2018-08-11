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11 Ağustos 2018 16:25

Başkan Kılıç: "Gençlik merkezi ilçemize hayırlı olsun”

Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, kültürel ve sosyal faaliyetlerin arttırılması, gençlerin kendi coğrafyalarında hayata daha iyi hazırlanması amacıyla 2014 yerel seçim vaatleri arasında yer alan Gençlik Merkezi projesinin tamamlandığını ifade etti.

Başkan Kılıç:

11 Ağustos 2018 16:25


AK Partili belediye olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Kılıç, "İlçemizde birçok devasa yatırımlar yapılıyor. 2014 yerel seçimlerde halkımıza verdiğimiz birçok sözü yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Yıkımı gerçekleşen eski askerlik şubesi ve emniyet binasının yerine Gençlik Merkezi projesi tamamlandı. 2018 yılı içerisinde yapımı gerçekleşecek projenin hazırlanmasında bizlere destek olan ve başından sonuna projenin takibini yapan 25’inci ve 26’ıncı dönem AK Parti Tokat Milletvekilimiz Prof. Dr. Coşkun Çakır’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezi’mizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


İlçe merkezinde doğalgaz boru hattı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Kılıç,"İlçemizde geçtiğimiz hafta başlayan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kazı çalışmaları sonrası tahrip olan yollar ise belediye ekiplerimiz tarafından eş zamanlı olarak onarılıyor. Çalışmaların aynı hızda devam etmesi ve bir aksilik yaşanmaması durumunda yıl sonuna kadar şebeke döşenen bölgelere gaz verilmesini hedefliyoruz. İnşallah tüm çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte de güzel Reşadiye’miz de hem doğalgaz’a hem de buna bağlı olarak temiz havaya kavuşmuş olacaktır" şeklinde konuştu.




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