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30 Kasım 2017 12:46

Başkan Özcan’dan Şampiyon güreşçiye ödül

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında 96 kiloda dünya şampiyonu olan Tokatlı Erhan Yaylacı, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özcan’dan Şampiyon güreşçiye ödül

30 Kasım 2017 12:46


Bu yıl Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında ve Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında 96 kiloda şampiyon olan Tokatlı Erhan Yaylacı’yı Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan makamında kabul etti. Yaptığı derecelerden ötürü kendisini kutlayan Başkan Özcan, şampiyonu altınla ödüllendirdi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan şampiyon güreşçiyi tebrik ederek,"Ülkemiz bayrağını balkan ve dünya şampiyonasında göndere çektiren Erhan Yaylacı kardeşimize teşekkür ediyorum. Kendisinden çok umutluyuz. İnşallah daha nice zaferlerle ilçemize gelecek. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Şampiyon Erhan Yaylacı’ya ziyaretinde antrenör Ali Sivri, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Şahin ve Mali Hizmetler Müdürü Şükrü Kırış eşlik ettiler.




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