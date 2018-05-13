Başkan Vidinel: "Annelere olan borcumuzu ödeyemeyiz"

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel mesajında annelerin evlatları üzerindeki emeğine değindi. Annelere olan gönül borcunun hiçbir zaman ödenemeyeceğini kaydeden Başkan Vidinel, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler için ve yaşamımızda sevgi ve şefkat kaynağı annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Annelerimiz, toplumsal dayanışmanın ve toplumun temeli olan ailenin direğidir. Bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelerimize gönül borcumuz hiçbir zaman tükenmez. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil; tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazanmaktadır. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin ’Anneler Günü’nü bu düşüncelerle kutluyor, bütün annelerin sevgi ve şefkat dolu ellerinden öpüyor en derin saygılarımı sunuyorum."