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19 Haziran 2017 14:51

Bonzai kullanan genç arkadaşının evinde öldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bonzai kulladığı iddia edilen genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Bonzai kullanan genç arkadaşının evinde öldü

19 Haziran 2017 14:51


Edinilen bilgiye göre, Murat K. (26) gece saatlerinde arkadaşı Şahin Ö.’nün (27) Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi’ndeki evine geldi. Evde bulunan Selim S. (26), Şahin Ö. ve Murat K. iddiaya göre, sentetik uyuşturucu bonzai kullandı. Şahin Ö.’nün daha önce evde bonzai maddesi ürettiği ihbarı üzerine sabaha karşı eve baskın düzenleyen polis ekipleri 3 genci hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin Ö. ve Selim S. ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat K.’nin cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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