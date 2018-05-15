Çevreye tehlike saçan tescilli konak yıkıldı

Kent merkezi Alipaşa Mahallesi’nde köşe başında yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan ve birçok kez çıkan yangında ağır hasar gören tarihi konağın yıkılmak üzere olması vatandaşları tedirgin ediyordu. İki yolun kesiştiği bir noktada araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir konumdaki konağın çatısından yola düşen kiremit, tahta parçaları vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelmesi sonucu yıkım kararı çıktı. Eski binanın içerisindeki çeşme, şadırvan gibi eserler koruma altına alınarak binanın içten ve dıştan fotoğraflaması yapılarak kayıt altına alındıktan sonra Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’dan alınan izinle yıkım çalışması başlatıldı. Binanın yeninden onarımı mümkün olmayan bölümleri Tokat Belediyesi, ilgili mimar ve Tokat Müzesi yetkililerinin gözetiminde yıkım işlemi vinç yardımı ile yapıldı.

Tescilli binaların çoğu atıl durumda

Mimar Seda Kavukçuoğlu Yüzer, kent merkezindeki tescilli binaların çoğunun atıl durumda olduğunu tehlike arz ettiğini kaydetti. Köşe başındaki tescilli binanında yoldan geçen vatandaşlar için tehlike arz ettiği belirten Yüzer, "Burası bir özel mülkiyet yapısı dolayısı ile devlettin burayı istimlak etmesi gibi bir durumu söz konusu olmadığı için buradaki insanların can ve mal güvenliğini korumak adına böyle bir yıkım gerçekleştirildi. Bu yıkım Sivas Anıtlar Kurulundan alınan izinle yapıldı. Bina yıkılmadan önce tescilli parçaları alınarak müzeye teslim edilmesi, bunların kategorilere ayrılarak sınıflandırılarak belgelere dökülmesini yaptık. Müzeden, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) yetkililer yıkım çalışmalarını takip etti. Bizde röleve projesinin mevcut durumunun kayıtlara geçirilmesi için çalışmayı yapan ofis olarak buradayız" dedi.

19’üncü yüzyıl yapısı olduğunu değerlendirdikleri tescilli yapının konsolosluk binası ve bir dönem jandarma olarak kullanılmış olduğunu ifade eden Yüzer, "Tarihi olan bir yapı ama maalesef mal sahibinin de bu konuda çok verici yanı olmadığı için yıkım çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

20 yıldır tehlike saçıyordu

Alipaşa Mahallesi Muhtarı Kemal Öğüt, yaklaşık 20 yıldır yıkılmak üzere olan binanın çevreye tehlike saçması nedeni ile uzun zamandır yapılan çalışmalar sonucu yıkım çalışması yapıldığını söyledi. Mahallede kullanılmayan durumda bulunan birçok tescilli binanın madde bağımlılarının mekanı haline geldiğini ifade eden Öğüt, "Bunlarla ne emniyeti ne de bizler muhtarlık olarak baş edecek hali kalmadı. Buranın yıkılması başlangıç oldu inşallah gerisi devam edilir. Bu sokak tamamen sit alanında diğer binalarda aynı şekilde yıkılmayı bekliyor" şeklinde konuştu.