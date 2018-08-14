’Dolarlarınızı bozdurun’ çağrısına Tokatlılardan destek

Son dönemde yaşanan dolar kurundaki hızlı artışın önüne geçilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrıya Tokatlılardan destek geldi. Döviz bürolarına işlem yapmak için gelen vatandaşların yüzde 90’ı elinde bulunan dolarları ve altınları Türk Lirasına çeviriyor. Türk Ekonomisinin mevcut durumu tolere edebilecek güçte olduğunu söyleyen Döviz Bürosu Müdürü Mürsel Pezik, "Geri dönüş, bizim alışımız çok daha yoğun. Günlük hizmet verdiğimiz müşterinin yüzde 10’u bizden alım talebi yaparken, yüzde 90’ının satış talebi var. Bugün itibariyle fiyatlara baktığımız zaman dün ve cuma gününe göre fiyatların biraz geri geldiğini, nispeten oturmaya başladığını düşünüyoruz. Bizim düşüncemiz; ülkemizin ekonomisi güçlüdür. Bu tür saldırıları 80’li 90’lı yılların başında olduğu gibi altında kalacak bir ekonomimiz yoktur. Bunları tolere edecek bir yapıya sahibiz. Paniğin yanlış olduğunu düşünüyoruz. İnsanlarımız sakin olursalar, fiyatların ekonomiyi ve ülkeyi yöneten yöneticilerimizin söylediği gibi normal seviyelere oturacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet büyüklerinin çağrısı üzerine elinde bulunan doları bozdurduğunu söyleyen Mustafa Erdi Atılgan isimli vatandaş ise böyle çağrılara vatandaşlar olarak uyulması gerektiğini dile getirerek, "Şu an zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Hayırlara vesile olur inşallah" ifadelerini kullandı.