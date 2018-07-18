Döngeloğlu, “fabrika ayarlarımıza döndüğümüz acı gündür 15 Temmuz”

Ömer Döngeloğlu, 15 Temmuz hakkında duygularını ifade ederek, “Biz ihaneti de gördük, sadakati de gördük tarihimiz boyunca. Yani bu Millet ne çubuk ovasını unutacak, ne Sultan Abdülaziz’in bileklerini kesen darbecileri unutacak. Ne de o ihanetin karşısında dimdik duran Çerkez Hasan’ları, Fuat Sezgin hocaları, Ömer Halisdemir’leri asla unutmayacak. Bizim fabrika ayarlarımıza döndüğümüz acı günlerdir 15 Temmuz. Allah bu Millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize, Güneydoğu’da, Afrin’de, Cerablus’ta ve tarih boyunca hem cephelerde, hem iç terörizmle mücadele ederken can veren şehitlerimize gani gani rahmet eylesin.

“İhanetleri unutmayalım, unutursak tekrarlanır.”

Bütün halkımıza diyorum ki, bu günleri unutmayın. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, “soy kırımı unutmayın. Unutursanız tekrarlanır.” demişti. Bende böyle ihanetleri de vatanına sahip çıkan güzel insanları da unutmayalım. Unutursak tekrarlanır.” diyorum şeklinde konuşurken,Başkan Vidinel, Döngeloğlu’nun ziyaretinden mutlu olduğunu belirterek, “15 Temmuz’da Emperyalist güçler ve yerli iş birlikçileri Türk Devletini çökertmek, Türk Milleti’ni yok etmek, Ay Yıldızlı Al Bayrağı indirmek adına top yekun bir saldırıya geçtiler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Türk Milleti adeta küllerinden silkindi, yeni bir diriliş ve direniş hareketini ortaya koydu. Anadolu topraklarında bağımsız daha güçlü olarak yaşıyoruz. Aliye İzzetbegoviç derki, “Bizi zaman zaman toprağa gömmek istediler. Ancak tohum olduğumuzu unuttular.” Onların saldırısı bizde yeni bir uyanışı sebep oldu. İnanıyoruz ve kararlıyız. Bizler nizami alem çocuklarıyız. Allah’ın izniyle Anadolu topraklarında varlığımız devam edecek ve dünyaya yön vereceğiz.” dedi.

Belediye personelini de ziyaret eden Döngeloğlu, çalışmalarında başarılar diledi.