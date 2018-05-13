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13 Mayıs 2018 11:56

En acı Anneler Günü

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2,5 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Erol’dan üzücü haber alan anne Adile Erol, en acı Anneler Günü’nü yaşıyor.

En acı Anneler Günü

13 Mayıs 2018 11:56


Reşadiye ilçesinde 19 gün önce Kelkit Çayı’nda trafik kazası sonrası kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için yapılan arama çalışmaları sırasında 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olduğu tespit edilen kemiklerin ortaya çıkması ile üzücü haberi alan anne Adile Erol, 2,5 yıldır gözyaşı döktüğünü ifade etti. Anne Adile Erol, "Bugün Anneler Günü, 2,5 yıldır kavuşamadım, çocuğuma kavuştum. Kemiği, ayağı fark etmiyor. Yeter ki ondan haber alayım dedim, çocuğumdan. Allah razı olsun yine çocuğumdan bir parça çıktı. Çok üzgünüm, zaten 2,5 yıldır gözyaşı döküyordum. Hala da dökeceğim, en azından çocuğumun nerede olduğunu öğrendim. Yarı mutluyum, yarım yok. Bugün Anneler Günü, çocuğumdan haber aldığım için sevinçliyim. Ama yine de öldüğü için çok üzgünüm" diye konuştu.




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