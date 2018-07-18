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18 Temmuz 2018 11:31

En güzel balkon ve bahçe yarışmasının kazananları belli oldu.

Turhal Belediye’sinin düzenlediği Turhal’ın en güzel balkonu ve bahçesini belirlemek üzere bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği ’En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması’ nda yarışmacılar ödüllerini aldılar.

En güzel balkon ve bahçe yarışmasının kazananları belli oldu.

18 Temmuz 2018 11:31


Turhal’da en güzel bahçe ve balkon heyecanı büyük bir coşkuyla kutlandı. Turhal Belediyesi’nin, Turhal da yeşil dokuyu çoğaltmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, sürdürülebilir, yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ’En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması’nda jüri üyelerinin yarışmaya başvuranların bahçe ve balkonlarını değerlendirmeleriyle birlikte kazananlar belli oldu.


Turhal Belediyesi Sosyal tesisi Şelale restaurantta düzenlenen programa Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Belediye Başkan yardımcıları ve yarışmacılar katıldı. Öğle yemeği sonrası programın başlamasıyla sunucu Aykut Zor’un sunumuyla kazananlara ödülleri takdim edildi.


Yarışmanın kazananları bahçe dalında; Ahmet Sarıkaya, Mehmet Ulus, Musa Kılıç. Balkon dalında; Ragibe Ererdi, Hüseyin Koçer, Mualla Kına. Resmi kurumlar dalında; Fatih Cami, Mesleki Eğitim Merkezi ve İrem Koleji oldu. Mansiyon ödülüne ise Muzaffer Türk layık görüldü.


Yarışmacılara ödüllerinin takdim edilmesi sonucu konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, “ "Nefes aldığımız, hayaller kurduğumuz, tabiattan esintiler dinlediğimiz en güzel yerlerdir evlerimizin bahçesi ve balkonları. Evlerinin balkonunda yeşile önem veren, her şeyiyle güzel Turhalımızı daha da güzelleştirmek için emek harcayan Turhallı çevre dostlarına teşekkür ederim" dedi.




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