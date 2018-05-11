Engelleri aştı Tıp Fakültesini birincilikle tamamladı

Tokat’ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Anadolu Lisesi’nden 2012 yılında mezun olan doğuştan bedensel engelli Sare Aydın (26), ilk sıradaki tercihi olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştı. 6 yıllık eğitim ve öğretim döneminin ardından Tıp Fakültesini birincilikle bitiren Aydın, azmi ile örnek oldu. Taıp Fakültesini kazanarak mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Aydın, "Ben Tıp Fakültesinin zor olduğunu bilerek geldim. Fakat ben Tıp Fakültesine karşı değil ön yargılara karşı mücadele verdim diyebilirim. Umarım ileri hayatımda da insanlara katkım olur, ellerinden tutup umut olurum. Doktor her zaman tedavi eden değil moral verendir. O nedenle amacım sadece tedavi etmek ve tanı koymak değil daha çok umut vermek" dedi.

Aydın, doktor olmanın çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Tereddüt ettim, zorlandım. Zorlanmadım diyemem çok fazla zorlandım. Pratik anlamda ekisk olduğumu teorik anlamda tamamlamaya çalıştım. Bu nedenle belki fakültenin birincisi oldum. Buna hayalimden geçen bir yol diyebilirim" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu, Aydın’ı tebrik ederek, "Bu eğitim öğretim yılındaki okul birincimiz Sare hanım. Kendisi örnek bir öğrenci. Her yönü ile pozitif, çalışkanlığı dürüstlüğü ile beraber övünç duyduğumuz bir öğrencimiz. Çok çok zoru başardı. Bundan sonraki hayatında tebrik ediyoruz. Allah yolunu açık etsin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Sare Aydın, mezuniyet töreni öncesinde sınıf arkadaşları ile tıp fakültesi binası önünde hatıra fotoğrafı çekindi.