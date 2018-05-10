Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünden Erbaa istikametine seyir halinde olan Cafer Dağdelen yönetimindeki (54) 60 EG 736 Kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Petrol istasyonu duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet duvarın diğer tarafına geçerek petrol istasyonu içerisindeki ağaçlara çarparak durdu. Kamyonet içerisinde sıkışan Cafer Dağdelen, Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkışan araçtan çıkartıldı. Dağdelen olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.