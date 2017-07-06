Erbaa’da yapılacak 224 TOKİ konutun inşasına başlandı

İlçede yapılacak 224 TOKİ konutunun yapımı için Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki arsada temel hafriyatı alınmaya başlandı. Zemin 4 kat olarak inşa edilecek konutların 108’i 2+1 116’sı ise 3+1 olacak. Projeyle yerleşim alanı; ticaret alanları, camisi, parkı ve peyzajı ile bir bütün olarak planlanan TOKİ konutlarının cephe tasarımlarında geleneksel konutlarında yer alan cephe elemanları kullanılacak.

Ahmet Yesevi Mahallesinde kurulan TOKİ şantiyesini ziyaret edip, çalışmaları yerinde inceleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Söz verdiğimiz gibi TOKİ konutlarını Erbaa’ya kazandırıyoruz. Uzun ve yorucu bir sürecin ardından nihayet ilk kazma vuruldu. TOKİ’nin Erbaa’da bu güne kadar yapılamaması arsa bulunamama sorunuyla ilişkilendiriliyordu. 2014’te TOKİ’yi Erbaa’ımıza kazandıracağımıza dair bir söz vermiştik. Göreve gelir gelmez Erbaa’da geçmiş dönemlerde bulunamadığı iddia edilen TOKİ arsasını bulduk. Vatandaşlarımızdan talep toplayıp Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Arkasından TOKİ için resmi talep toplama sürecine girdik. 2017 yılında tahsisler ve ihaleler yapıldı. Şuanda temel için hafriyat alma işlemi başladı. Buradaki çalışmaların 550 günde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu noktaya gelene kadar oldukça zor bir süreci atlattık. Sonraki süreçte binaların inşası ve teslimi gerçekleşecek. Kura çekimi ile ilgili takvimi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bize bildirdiğinde başvuru yapan vatandaşlarımızla paylaşacağız. Erbaa’mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.