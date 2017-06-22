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22 Haziran 2017 10:28

’Evimizi yıkın’ eylemi

Tokat’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı apartmanların arasında kalan 7 katlı apartman sakinleri kendi evlerinin de kentsel dönüşüme alınarak yıkılması için eylem yaptı.

’Evimizi yıkın’ eylemi

22 Haziran 2017 10:28


600 Evler Mahallesi’nde bulunan 5 bloktaki 4 katlı apartman daireleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı. Aynı mahallede bulunan 7 katlı 28 daireli tek bina ise ortada kaldı. 4 katlı binaların yerine 9 katlı bina inşaatları başlatılırken, apartman sakinlerinin iddiasına göre 7 katlı binaya müteahhit firmalar kar oranı düşük olması nedeni ile teklif götürmedi. Apartman sakinleri ise mağdur olduklarını ileri sürerek eylem yaptı. Apartman sakinlerden Hatice Arslan, yıkılan binaların arasında kaldıklarını ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade ederek, "Müteahhitler kar oranına bakıyor ama burada yaşayanlar da var. Kentsel dönüşümü devlet eski binalar yıkılsın yenisi yapılsın diye çıkardı. Ama bizler burada mağduruz. Çevredekiler yeni binalarda oturacak biz eski binada oturacağız resmen bizi ölüme terk ettiler. Sağıma bakıyorum soluma bakıyorum her tarafımız yıkık. Şu anda kendimi Suriye’de hissediyorum. Bütün tozun içinde kaldık. Bu kadar haksızlık adaletsizlik olmaz. Bizim de sesimizi duysunlar, bize bir cevap versinler" dedi.




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