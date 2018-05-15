Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi Reşadiye’de ki camilerden sela verildi. Öğle namaz sonrası ise Merkez camsinde şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğlen namazı sonrası Camii avlusunda toplanan kalabalığa hitaben konuşma yapan Reşadiye İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, “Kıymetli Reşadiyeli mümin kardeşlerimiz şöyle geriye doğru baktığımızda 10-15 sene öncesinde hiçbir Ramazan’ı Müslüman kanı akmadan geçirdiğimi hatırlamıyorum. Afganistan Ramazan arifesindeydi, Irak Ramazan arifesindeydi, Suriye’de devam ediyor, Çeçenistan keza öyleydi, Bosna Hersek’te aynı şeyler vardı, Arakandan, Myanmar’da zulüm yine devam ediyor. Haçlı Siyonistler diyor ki; bak ben senin kanını senin en kutsal saydığın günlerden gecelerden Son 10-15 yıldır. Müslüman coğrafyada Müslüman kanı akıtılmadan geçen bir Ramazan ayı olmamıştır. Ehl-i küfür kasıtlı olarak şunu demek istiyor: Ben sizin kutsal saydığınız gün ve gecelerde ay ve mevsimlerde kutsal saydığınız her şeye saldırırım. Bugün de aynı şeyi yapmaktadır. Şuana kadar Filistin’de şehit edilen kardeşlerimizin sayısı 50’yi geçti. Mübarek Ramazan’ın yüz üstü hürmetine, bugün akşam kılacağımız teraviler, yarın tutacağımız oruçlar hürmetine şehitlerimize rahmet eylesin” diye konuştu.