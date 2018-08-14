Haşerelere karşı ’biodrone’ ile ilaçlama

Turhal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü ilaçlama ve temizlik çalışmalarında, ilçe sınırları içerisinde bulunan yeşil alanlarda, parklarda, müstakil yapıların bulunduğu çevrelerde ve kamu kurumlarının çevresinde haşerelerin çoğalmasını önlemek için ilaçlama ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde birçok sokak ve mahallede çöp konteynerlerinin çevresi başta olmak üzere temizlik ekipleri tarafından özel araçlarla yıkama faaliyetleri yürütülüyor. Sokakların yıkanması ile beraber boş arsalarda ve yol kenarlarında bulunan yabani otlar da ekipler tarafından titizlikle temizleniyor. İlaçlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, haşere ve böceksiz bir Turhal için periyodik olarak faaliyetlerine devam ediyor.

"Tertemiz bir Turhal için çalışıyoruz"

Yaz aylarında artan haşere sayısı ve atılan çöp miktarının fazlalığından dolayı oluşan kokunun giderilmesi için çalışmalara yoğunluk verildiğini ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Turhalılar’ın temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında ilçemizde temizliğin sağlanması ve haşeresiz bir Turhal için ilaçlama faaliyetleri kesintisiz devam edecek, ilçe sakinlerimizin tertemiz sokaklarda aileleri ile huzur içinde yaşaması için çalışıyoruz" dedi.

Biodrone ile ilaçlama

Başkan Bekler, "Turhal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık haşere ile mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdık. Bunların bir örneği de havadan ilaçlama, ’biodrone’ ile ilaçlama sistemiyle artık havadan yapılacak. Makine ile giremediğimiz yerlerde havadan mücadele edeceğiz. Bizim esas amacımız haşerelerle mücadele, bunu da son teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Kurban Bayramı’nın daha rahat geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız insan elinin ulaşılamayan yerlere havadan ulaşıp orayı ilaçlamak. Yaz boyu haşere ile bu mücadelemiz devam edecek. diye konuştu.