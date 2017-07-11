İHA’nın ’15 Temmuz Destanı’ fotoğraf sergisi Tokat’ta açıldı

Tokat Cumhuriyet Meydanı açılan sergiye Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, İHA Tokat Muhabiri Nurhan İçmez, Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Halil Güleroğlu, İhlas Vakfı Tokat Ahmet Ünal Yükler Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Osman Koç ve davetliler katıldı. Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Toraman, darbecilerin ilk hedeflerinden bir tanesinin kamuoyunu bilgilendirme kanallarını kontrol altına almak olduğuna dikkat çekti. Darbe girişiminin engellenmesinde basın mensuplarının büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Vali Toraman, “O gece Sayın Başbakanımızın açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları canlı olarak yayınlandı ve vatandaşlarımıza bu çağrı ulaştı. Ayrıca bu kalkışma sırasında yaşananların foto muhabirleri ve kameramanlar tarafından kayıt altına alınması tarihe bunları mâletti. Bunlar unutulmayacak, kaybolmayacak materyaller. O nedenle o anları çeken kayıt eden arkadaşları tebrik ediyoruz. O gün o mücadelenin bir parçası oldular. O mücadeleyi görüntülediler ve millete emanet ettiler. O anlamda sizlere İhlas haber ajansı çalışanlarını tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek, “O işgal girişimi, darbeye teşebbüs bugün halen hafızalarımız da o zor geceyi Allah’a şükür ki başta Cumhurbaşkanımızın feraseti milletimizin duası ve vatandaşlarımızın meydanlara inmesi ile atlattık. Ülkemiz önemli bir süreci geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Basın mensuplarımız da o gecede ve sonrasında yaşananları görüntülemesi önemli. Unutmamak için bu fotoğrafları o anlarda yaşananları sıcak tutmak lazım. Tokatlı hemşehrilerimizin bu sergiyi muhakkak gezmelerini arzu ediyorum. İhlas Haber Ajansı ve Gençlik Kollarına bu sergiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ise 15 Temmuz’u devam ettirmek isteyenler olduğunu ileri sürerek, “15 Temmuz’u yeniden yaşatmak isteyen bir dizi cepheler var. Bu anlamda aynı ruh, duygu yaşamalı, yaşatılmalı. Ümit ediyorum Allah’ın izini ile iyi olacak. Bu anlamda önemli görev üstlenen basın mensuplarına teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, 15 Temmuz’un yıl dönümüne yaklaştığımız bugünlerde İhlas Haber Ajansı ile birlikte o gece yaşananların fotoğraf karelerine yansıdığı fotoğraf sergisini açtıklarını belirterek, “15 Temmuz hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen en büyük acılardan bir tanesi. İnşallah ülke olarak bir daha darbe girişimi yaşamayız. Buraya katılım sağlayanlar ve İHA’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı ve Türkiye Gazetesinin o gece önemli görev üstlendiğini ve Türk ve Dünya Medyasına içerik sağladığını ifade eden Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Halil Güleroğlu da yaşananlardan ders alınması gerektiğini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Allah-u teala bizleri korudu. Yapılan bu hareket Türk milletine İslam Alemine insanlığa yapılmış bir hareketti. Türk milletinin direnci cenabı Allah’ın yardımı ile şehitler vererek gazilerimizle bu girişim önlendi. Bundan sonra bizlere düşen görev vatan ve milletimize sahip çıkmak.”

İHA Tokat Muhabiri Nurhan İçmez ise İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin darbe gecesi vatan sevenlerin hainlere karşı vermiş olduğu mücadeleyi Türk ve Dünya basınına taşıyarak önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.