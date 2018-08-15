İki otomobilden 9 bin 400 paket kaçak sigara çıktı

Otomobillerde yapılan aramada 9 bin 400 paket kaçak sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde doğu illerinden D-100 karayolunu kullanarak Tokat’a kaçak sigara sevkinin sağlanacağı bilgisine ulaştı. Tespit edilen iki araçla ilgili yapılan çalışma sonrasında araçlardan 1’i Erbaa’da, diğeri ise Amasya’ya bağlı Taşova ilçesinde durduruldu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada toplam 9 bin 400 paket TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Araçlarda bulunan 2’si İran uyruklu 3 şüpheli şahsın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.