İkiz çekle 315 bin lira dolandırıldı

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde ayakkabı imalatı yaparak toptan ayakkabı satışı yapan 63 yaşındaki Ömer Faruk Altuntaş sosyal medya üzerinden tanışarak daha sonra telefonla iletişim kurduğu kişiye fabrikasından ve bazı imalatçılardan ürün temin etti. Farklı tarihlerde 4 kamyonla 5 bin 111 çift ayakkabı, 600 çizme, 4 bin adet iş eldivenini teslim eden Altuntaş, 25 ve 30 Ekim 2017 tarihli 80 bin liralık iki çek, 50 bin liralık 25 Kasım tarihine, 185 bin liralık 30 Kasım 2017 tarihli olmak üzere toplamda 5 çek karşılığında birlikte 315 bin liralık satış yaptı. Altuntaş, 5 adet çekin günü gelen meblaları tahsil etmeye gittiğinde beklemediği bir şokla karşılaştı.

Altuntaş 80 bin liralık çeklerle dolandırıldığını öğrendikten sonra günü gelen diğer 3 çekinde ikiz çek olduğunun ortaya çıktığını belirterek,"315 bin liralık bir mağduriyetim söz konusu. Çekler birebir kopyalarının aynısı. İkiz çek yöntemi ile bir dolandırıcılık olayına maruz kaldık. Bu Türkiye’de az görülen Tokat’ta ilk defa olan bir olay. 315 bin lira az bir rakam değil. Bir insanın hayatı boyunca kazanabileceği paralar. İnsanlar bir evi arabası olması için mücadele ediyor. Tokat ölçeğinde 315 bir ev ve araba alabiliyor. Başka insanların mağdur olmaması için sahte çeklerin piyasada olduğunu kendimiz yaşadık" dedi.

Çeklerin sahte olduğunu bankaların dahi anlamakta güçlük çektiğini ileri süren Altuntaş,"Çeklerdeki firmalar, imzalar, rakamlar, seri numaraları birebir aynısı. Yasal yollarla hakkımızı arayacağız. Konuyu emniyete intikal ettirdik. Bankadan, çekin keşidecisinden, ilk alacaklısından davacı oldum" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan benzer olaylarda dolandırıcıların kredibilitesi yüksek müşterilerinin çekleri baskı veya sevk aşamasında ele geçirerek renkli fotokopi ile çoğaltmak suretiyle sahte imza ve kaşelerle cirolanarak işlem görüyor havası oluşturarak piyasaya sürdüğü öğrenildi.